В Госдуму внесен законопроект об ужесточении требований к владению оружием. В нем прописаны внеплановые медицинские осмотры

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Депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Неверов, Василий Пискарев и сенатор Андрей Турчак внесли законопроект, ужесточающий требования к владению оружием.

В первую очередь, поправки касаются медицинского освидетельствования для получения лицензии на приобретение оружия и разрешения на хранение. Закон «Об оружии» предполагают дополнить статьей «6.1. Медицинские противопоказания к владению оружием, порядок их выявления». В ней прописать порядок прохождения освидетельствования «на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

Если после успешного прохождения медосвидетельствования уполномоченные структуры получат от органов здравоохранения информацию о том, что у владельца оружия есть заболевания, являющиеся противопоказанием, то ему предстоит пройти внеочередное обследование в течение 30 дней. До получения результатов медобследования оружие изымается, а действие лицензии приостанавливается.

От медобследования, следует из законопроекта, освобождаются все сотрудники силовых ведомств.

Справка об успешном прохождении медосвидетельствования, необходимая для приобретения оружия, будет действовать в течение одного года. Для разрешений на хранение оружия срок не меняется и остается пятилетним.

Список противопоказаний для приобретения и владения оружием, следует из законопроекта, должно разработать и утвердить правительство.

Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Такое поручение было дано после того, как 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175, где он раньше учился, и застрелил семь детей и двух взрослых. Ранения получили более 20 человек. Галявиев стрелял из легально приобретенного оружия. В СК заявили, что Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

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