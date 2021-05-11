Из-за стрельбы в казанской школе Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин заслушал доклад ФСБ о стрельбе, произошедшей 11 мая в школе № 175 города Казани, и после этого дал поручение Виктору Золотову «с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — пояснил Песков.

Президент выразил свои соболезнования в связи с убийством детей в казанской школе, добавил представитель Кремля.

Обновлено. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на школу в Казани выступила с предложением повысить возраст получения гражданами права на владение оружием с 18 до 21 года — за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.

По сведениям Life Shot, Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, в феврале получил охотничий билет, а еще через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan Escort 2017 года выпуска. Такое же оружие использовал Владислав Росляков, устроивший в октябре 2018 года массовое убийство в Керченском политехническом колледже. После того преступления Росгвардия предлагала поменять правила оборота оружия в стране.

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