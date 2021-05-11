В Казани открыли стрельбу в школе. По данным властей, девять человек погибли, нападавший задержан

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Егор Алиев / ТАСС / Scanpix / LETA

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.

Первоначально сообщалось, что в школу зашли двое вооруженных людей и открыли огонь по учащимся. Одного из нападавших позже задержали у входа в школу.

Baza называет его имя — это Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. Несколько дней назад он завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом», а утром перед стрельбой заявил, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит самоубийство. После стрельбы администрация Telegram заблокировала канал.

Оружием Галявиев владел официально, при этом разрешение на него, как сообщил депутат Александр Хинштейн, он получил 28 апреля, менее чем две недели назад.

Источник «Интерфакса» сообщал, что преступников было двое — второго заблокировали на четвертом этаже школы, где он мог удерживать в заложниках несколько человек. Источники Mash, «Интерфакса» и ТАСС сообщили, что нападавшего убили во время операции.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, заявил, что преступник действовал один, и «других пособников не определили». Информацию о втором нападавшем также опровергли в полиции.

По данным источника РБК, по подозрению в пособничестве преступнику задержан 41-летний Рамиль Мухамедшин. «Открытые медиа» также сообщают, что на допрос привезли отца Ильназа Галявиева.

Минниханов сообщил, что погибли девять человек — семь детей и двое взрослых, пострадали более 20 человек. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах привел данные об 11 погибших, в том числе о двух школьниках, которые разбились насмерть после того, как выпрыгнули из окна. ТАСС сообщает о 32 пострадавших.

Здание школы было оцеплено, учащихся эвакуировали в соседний детский сад. МВД заявило, что после стрельбы введен режим контртеррористической операции. Во всех школах Казани 11 мая отменены занятия во вторую смену. Информацию о том, что в других учебных заведениях тоже была стрельба, правоохранительные органы опровергли; двух человек, которые распространяли фейки об этом, уже задержали.

По сведениям издания «Бизнес Online», полиция также выехала к дому № 10 на улице Туганлык. Как отмечает Baza, задержанный подросток заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Жильцы дома были эвакуированы из своих квартир, однако угроза взрыва пока не подтвердилась, у дома работают экстренные службы.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место событий. Из Москвы в Казань вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

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