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Гимназия № 175 в Казани после нападения. 11 мая 2021 года AP / Scanpix / LETA

При нападении на гимназию № 175 в Казани 11 мая, по последним данным, погибли девять человек. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. 18 раненых — младше 15 лет, шестеро из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, пишет ТАСС. 13 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Нападавший — Ильназ Галявиев, который утром 11 мая вошел в школу и открыл стрельбу — действовал в одиночку, хотя в первые часы после нападения источники сразу нескольких изданий утверждали, что в нападении принимали участие два человека. Позже эту информацию официально опровергли в руководстве Татарстана.

По данным Baza, основной мишенью Галявиева стал 8А класс — большинство погибших детей учились там. «Комсомольская правда» утверждает, что среди пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет старшеклассников. Пострадали ученики средних и младших классов, поскольку десятиклассники находились на военных сборах. При нападении погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она вела урок у пятого класса и вышла из кабинета, услышав звуки стрельбы, пишет ТАСС.

Ильназу Галявиеву 19 лет, он выпускник 175-й гимназии. В апреле его отчислили из колледжа — после того, как он перестал ходить на занятия. Четыре года назад Галявиев закончил гимназию, после чего поступил в казанский колледж « ». Там он успел доучиться до четвертого курса, однако в апреле 2021 года был отчислен из-за академической задолженности, сообщили РБК в колледже. За время учебы Галявиев показал себя «тихим и неконфликтным студентом», который уважительно относился к сокурсникам и преподавателям. Однако в январе 2020 года он перестал появляться в учебном заведении, не пришел на несколько экзаменов, после чего и был отчислен, добавили в пресс-службе колледжа.

Галявиев заявил, что недавно осознал себя «богом» и начал «всех ненавидеть». В мае 2021 года он завел телеграм-канал, в котором писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной». В этом же канале за несколько часов до стрельбы он пообещал, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит самоубийство. Уже после задержания, во время первого допроса, Галявиев заявил, что летом 2020 года в нем «начал пробуждаться монстр», и он начал «еще больше всех ненавидеть» — а два месяца назад Галявиев, по его словам, осознал себя «богом» и даже рассказал об этом своей матери, свидетельствует видеозапись допроса, опубликованная телеграм-каналом «Еду в Татарстан». При этом отец убийцы сообщил, что его сын в последнее время вел себя обычно и не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений, пишет телеграм-канал Baza.

Ильназ Галявиев пришел в школу с турецким дробовиком Hatsan ESCORT — таким же был вооружен Владислав Росляков, в 2018 году убивший 20 человек в колледже в Керчи, утверждает Mash. Галявиев получил разрешение на оружие 28 апреля, менее чем за две недели до стрельбы в школе, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Дробовик был куплен в Йошкар-Оле, пишет Mash, который приводит кадры с камеры наблюдения в оружейном магазине. В Росгвардии подтвердили, что оружие Галявиев купил легально. Через несколько часов после стрельбы президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, «с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

Галявиев беспрепятственно дошел до школы с оружием в руках. Охраны в учебном заведении не было, но его сотрудники успели нажать на тревожную кнопку. Mash опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой Галявиев — в скрывающей лицо черной маске и с дробовиком в руке — открыто приближается к школе. Охраны в учебном заведении не было: директор местного ЧОП «Сфинкс Патруль» Джаудат Хайруллин сообщил изданию Daily Storm, что гимназия не охранялась в течение последних нескольких лет — после того, как его предприятие перестало работать со школой после регулярных задержек оплаты. При этом Mash утверждает, что гимназия отказалась от охраны уже во время пандемии коронавируса — из-за повышения цен на эти услуги. В мэрии Казани уточнили, что в штате учебного заведения есть «вахтерша», также в школе была установлена тревожная кнопка. В администрации президента Татарстана заявили, что двое сотрудников школы, находившиеся на входе в здание во время нападения, были ранены, но успели нажать на эту кнопку, а также «начали препятствовать» нападавшему. «Это спасло огромное количество жизней», — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Обновлено. Министерство просвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах и детских садах.

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