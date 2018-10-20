Росгвардия предложила изменить правила оборота оружия после массового убийства в Керчи

Росгвардия предложила внести поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, владельцы оружия, граждане России или иностранцы, должны в течение не более трех суток уведомлять ведомство «любым доступным способом» о своих перемещениях с оружием.

Получить разрешение на перевозку оружия воздушным транспортом можно на основании правил авиаперевозчиков и без дополнительных документов Росгвардии, говорится также в документе.

Поправки в правила оборота оружия на территории РФ были предложены Росгвардией через три дня после массового убийства в политехническом колледже в Керчи, которое устроил 18-летний учащийся Владислав Росляков. При нападении он использовал самодельные бомбы и помповое ружье, купленное им на законных основаниях. В результате погибли 20 человек, еще более 40 получили ранения. Сам Росляков после совершения преступления застрелился.