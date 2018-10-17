Владислав Росляков, но не Владислав Рейх. Что известно о подозреваемом в массовом убийстве в Керчи

Людей в керченском колледже убил один из его студентов — Владислав Росляков. О нем пока нет почти никакой информации

Человека с ружьем, которого зафиксировала видеокамера в Керченском политехническом колледже (КПК) во время массового убийства учеников, зовут Владислав Росляков. Судя по всему, именно он убил 18 человек и ранил еще около 40.

Рослякову 18 лет, он был студентом четвертого курса КПК. Об этом днем 17 октября сообщил Следственный комитет России. Росляков был зачислен в колледж в 2015 году.

Знакомый Владислава Рослякова на условиях анонимности рассказал РБК, что молодой человек «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им». «Никогда не отличался какой-то агрессией, сидел тихоней, никогда за все четыре года не имел ни одного привода [в полицию], получал стипендию», — рассказал о Рослякове глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России 24».

Больше всего свидетельств о Рослякове приводит телеграм-канал Mash. В частности, издание пишет, что подросток «был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками». Родители Рослякова, по данным издания, в разводе; сам он жил с матерью, которая работает санитаркой в керченском онкологическом диспансере.

Еще один собеседник Mash, которого издание называет одногруппником Рослякова, рассказал, что тот в среду пришел в колледж с двумя рюкзаками — серым и черным. По словам юноши, он с приятелем поздоровались с Росляковым, удивившись, что тот не пошел на пару. После этого друзья выбежали на улицу и вскоре услышали стрельбу.

Телеграм-канал «112» без ссылки на источники пишет, что в начале сентября Росляков получил разрешение на ружье 12-го калибра, а затем приобрел к нему около 150 патронов. Уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева заявила, что Росляков получил разрешение на охотничье ружье в октябре.

Росляков был найден мертвым на втором этаже колледжа. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, подросток покончил с собой.

Сразу несколько изданий заявили, что Росляков вел аккаунт в «ВК» под именем Владислав Рейх. Это не так

В 15:22 на сайте Рен-ТВ вышел материал, в котором сообщалось, что Росляков в «ВК» взял себе псевдоним Владислав Рейх. Чуть позже сообщения об этом распространили и другие издания; среди прочих — «Московский комсомолец», «Знак», «Известия». «Этот ник подтверждает версию о том, что он был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, расстрелявших 13 человек в американской школе „Колумбайн“», — сообщал «МК». На странице Рейха нет и не было никаких свидетельств того, что он увлекается .

У пользователя Владислав Рейх в «ВК» двое друзей. «Медуза» связалась с одной из них через «Одноклассники». Женщина сообщила «Медузе», что не знает, кто такой Влад Росляков; в ответ на вопрос, является ли Рейх Росляковым, написала: «Это не Влад Росляков! Не чудите».

В дальнейшей переписке женщина сообщила, что пользователь «ВК» Владислав Рейх — это ее сын и сейчас он находится дома, а с Росляковым она не знакома (в профиле женщины в «Одноклассниках» есть фотография с подростком, похожим на Рейха). «Вы довели человека до срыва. У вас неточная информация», — добавила она. Вскоре женщина перестала отвечать на сообщения корреспондента «Медузы»; в 16:32 — через несколько часов после того, как Росляков, предположительно, застрелился, — пользователь Владислав Рейх сменил свою фотографию профиля.

Одноклассница Рослякова сообщила «Медузе», что Рейх «вообще не похож» на Рослякова. В распоряжение «Медузы» также попали скриншоты из чата с участием пользователя Владислава Рейха. В частности, в 16:13 17 октября он написал: «Ну и все. Личность его установили. Но сука. Как мне теперь на улицу выходить».

Чуть позже в телеграм-канале MDK был опубликован фрагмент видеозаписи с участием Рейха. В ней он говорит: «СМИ перепутали меня с террористом. Выложили мое фото, мою ссылку на страницу, хотя я к этому не имею никакого отношения».