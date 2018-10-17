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Студент, напавший на керченский колледж, в октябре получил разрешение на охотничье оружие

Интерфакс
14:11, 17 октября 2018
Надежный источник

Подозреваемый в нападении на политехнический колледж в Керчи Владислав Росляков в октябре получил разрешение на охотничье оружие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по защите прав ребенка в Крыму Ирину Клюеву.

«Систему получения оружия я не знаю, я оружием не владею, но я не думала, что такие молодые люди могут это сделать», — заявила Клюева.

По ее мнению, необходимо выяснить, как Росляков получил разрешение. «Наверняка он должен был проходить медицинские осмотры, психологов, просто так человек ведь не может получить разрешение на оружие, даже если оно охотничье», — сказала детский омбудсмен.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что Росляков получил разрешение на ружье 12-го калибра 8 сентября, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.

По последним данным, 19 человек погибли и еще около 40 пострадали в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи. Нападение, по информации СК, совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. После атаки он застрелился из ружья.

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