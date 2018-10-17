Нападение на колледж в Керчи. Главное

На политехнический колледж в Керчи совершено нападение, погибли 18 человек, большинство из которых — студенты. Еще около 40 человек ранены, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы Керчи. Следственный комитет после первоначального осмотра тел сообщил, что погибшие были застрелены. Директор колледжа Ольга Гребенникова, видео с которой опубликовало издание Kerch.com.ru, рассказала, что неизвестные с оружием открывали кабинеты на втором этаже колледжа и «убивали всех, кого могли найти». Сама Гребенникова, однако, не присутствовала при нападении: незадолго до него она уехала из колледжа. Очевидцы происшествия утверждали, что нападавший был один.

Подозреваемый в нападении был студентом колледжа; он покончил с собой. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова, что тело студента с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа. СК назвал имя подозреваемого — это 18-летний Владислав Росляков, учившийся на четвертом курсе. По информации ведомства, он расстрелял учащихся и сотрудников колледжа из ружья. О его мотивах пока ничего неизвестно.

В колледже также произошел взрыв. Изначально сообщалось, что люди в здании пострадали именно из-за него. Согласно первым сообщениям, в столовой учебного заведения взорвался газовый баллон (здание колледжа не было газифицировано). Позже Росгвардия заявила, что это было самодельное взрывное устройство, и назвала произошедшее терактом. СК не упоминает о бомбе в своем сообщении.

СК расследует дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Изначально его возбудили по статье о теракте, но затем переквалифицировали. В Керчь выехали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, туда также направлены бойцы Росгвардии, сотрудники ФСБ, МЧС и Минздрава. Помощь спасателям будут оказывать военнослужащие Южного военного округа.

В Крыму объявили трехдневный траур. Главное управление МЧС по Крыму ввело в Керчи режим чрезвычайной ситуации. По информации издания «Керчь.ФМ», в городе закрыли все школы и детские сады (министерство образования Крыма заявило, что не давало такого поручения), а также места массового скопления людей.

Внимание! Этот текст был обновлен с учетом новой информации о нападении.