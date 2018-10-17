Сайт Kerch.com.ru опубликовал видео, на котором директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова говорит по телефону о нападении на учебное заведение, при котором погибли по меньшей мере 10 человек и 50 получили ранения. Вот расшифровка слов Гребенниковой.

— Наталья Георгиевна, слушайте. Мы открыли мероприятие WorldSkills. На 11 поехала в БТИ подписывать договор с детьми по практике. Ну наверное я бы сейчас была бы трупом. Потому что [имя погибшей] убили насмерть, ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались…

Ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты.

Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Ну это был… В общем, здесь все-все-все наши… Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане.

Я бы сейчас была трупом. Потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли. Я не знаю.