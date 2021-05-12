СК: у напавшего на школу в Казани диагностировали заболевание мозга, на учете у психиатра он не состоял

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19-летний Ильназ Галявиев, задержанный по подозрению в , имеет заболевание головного мозга. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Представитель СК не уточнила, какое заболевание диагностировали Галявиеву. Она отметила, что близкие подозреваемого с начала 2020 года отмечали в его поведении агрессивность и вспыльчивость.

Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.

12 мая следствие собирается предъявить Галявиеву обвинение в убийстве нескольких человек. СК будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

На первом допросе после задержания Ильназ Галявиев рассказал следователям, что летом 2020 года в нем «начал пробуждаться монстр», и он стал «еще больше всех ненавидеть». Весной 2021 года Галявиев, по его словам, осознал себя «богом». Незадолго до стрельбы в школе он написал в своем телеграм-канале, что «убьет огромное количество биомусора».

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