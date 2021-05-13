Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что команда Навального откажется от прежнего формата проведения уличных акций, когда участников протестов заранее предупреждали о готовящихся митингах. Об этом он сообщил 12 мая, выступая на вебинаре, организованном Университетом Чикаго, сообщает .

Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. <…> Это не означает, что протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно , как . Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да.

Волков считает, что российские власти после протестов в 2021 году «показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим». Он отметил, что участникам акций грозят административные аресты и высокие штрафы, а также увольнение с работы или отчисление из вузов.

С начала 2021 года в России прошли несколько крупных акций протеста в поддержку Алексея Навального, которого задержали и отправили в колонию после возвращения из Германии в январе. Последняя акция, прошедшая 21 апреля, собрала более 100 тысяч участников по всей стране. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами 21 апреля задержали около двух тысяч человек, причем некоторых — в следующие дни после акции.

В апреле прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным: Фонда борьбы с коррупцией ( ), Фонда защиты прав граждан ( ), а также штабов политика.

В ходе судебного разбирательства фондам запретили совершать определенные действия, например, проводить митинги. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, после чего штабы закрылись. Росфинмониторинг в то же время включил общественное движение «Штабы Навального» (такой организации юридически не существует) в перечень экстремистов.

Читайте также

Твое имя в списке у какого-то эфэсбэшника на столе Следы взлома сайта «Свободу Навальному!» ведут к людям, связанным с администрацией президента и его управделами. Расследование «Медузы»

Читайте также

Твое имя в списке у какого-то эфэсбэшника на столе Следы взлома сайта «Свободу Навальному!» ведут к людям, связанным с администрацией президента и его управделами. Расследование «Медузы»

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег