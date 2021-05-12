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В Крыму задержали мужчину, угрожавшего взрывом в школе. Так он хотел проверить работу спецслужб

Источник: ТАСС

В Красногвардейском районе Крыма задержан мужчина, который опубликовал в соцсетях пост с угрозами взорвать местный лицей.

Как заявил ТАСС источник в правоохранительных структурах полуострова, таким образом задержанный хотел проверить работу спецслужб.

Других подробностей собеседник агентства не привел.

11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. После этого Галявиев добровольно сдался полиции. Перед преступлением он завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом» и писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной».

Нападение на школу в Казани

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