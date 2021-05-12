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Участники митинга, организованного Алексеем Навальным в Мурманске, 15 сентября 2017 года Евгений Фельдман

Министерство образования и науки Мурманской области поручило региональным учреждениям образования составить список подозрительных учащихся и выпускников после массового убийства в казанской школе. Фотографию соответствующего документа опубликовал телеграм-канал «Полярный день 51 Мурманск». Позднее ее также выложил глава региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков.

Согласно тексту документа, Минобразования потребовало создать базу учащихся и выпускников 2018-2020 годов, «склонных к нарушению дисциплины, проявляющих немотивированную агрессию, высказывавших угрозы в отношении учащихся и работников [образовательного учреждения] или имеющих постоянные конфликты с ними, приносивших в образовательные учреждения оружие… или предметы, похожие на оружие, высказывавших суицидальные мысли, а также в отношении которых имеются любые подозрения в возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».

В документе также дана ссылка на онлайн-таблицу, в которую необходимо внести данные. Волков обратил внимание, что по этой ссылке размещена форма Microsoft Excel, доступ к которой может получить любой желающий.

Журналистам «Медузы» удалось открыть форму. В ней указаны имена и фамилии, даты рождения, номера учебных заведений и названия классов или учебных групп «подозрительных» учащихся из Мурманска и других городов Мурманской области. Также таблица содержит телефоны учащихся, ссылки на их страницы в ВК, сведения о родителях и обоснования включения в список. Например, «склонен к мести», «нецензурная брань», «угроза сверстникам», «регулярное употребление энергетических напитков», «участник акции в поддержку Навального», «состоит в группе Навального, увлекается огнестрельным оружием, выступает против российского законодательства».

Самый младший ребенок, данные которого «Медуза» обнаружила в таблице, учится в первом классе.

Как отмечает «Медиазона», время создания файла — 14:25 мск, правки в него вносились до 19:02. Данные некоторых учащихся из документа были удалены. «Коллеги, информацию удаляю по степени обработки в связи с защитой персональных данных», — написано в таблице.

Вскоре после публикации документа со ссылкой на таблицу Волков сообщил, что форма больше не доступна. По его словам, она «не прожила и пять минут». На момент публикации этого текста при переходе по ссылке на форму появляется сообщение «Возможно, этот элемент отсутствует или недоступен».

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, в которой раньше учился. Он использовал ружье Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до нападения. В результате стрельбы в школе погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. Галявиев сдался полиции.

После массового убийства в Казани министерство просвещения рекомендовало регионам усилить меры безопасности в школах и детских садах, президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете.

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