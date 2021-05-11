Володин предложил обсудить запрет на анонимность в интернете после стрельбы в казанской школе

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете после массового убийства в школе в Казани. Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать.

По мнению Володина, после стрельбы в Казани также нужно ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Госдума рассмотрит соответсвующий законопроект в первом чтении на следующей неделе.

Кроме того, спикер Госдумы заявил о необходимости «разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой».

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, в которой раньше учился. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. Галявиев добровольно сдался полиции.

Галявиев использовал ружье Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до нападения. Кроме того, за несколько месяцев до убийства он завел телеграм-канал, в в котором писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной».

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