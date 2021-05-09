Министр здравоохранения РФ заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут в сентябре

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Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что в России к COVID-19 будет достигнут к сентябрю. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Вакцинация от нового коронавируса, по словам Мурашко, идет планово. При этом, отмечает агентство, данные о количестве вакцинированных в России по состоянию на 9 мая он сообщать не стал.

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Массовая вакцинация от нового коронавируса всех желающих старше 18 лет началась в России с 18 января.

6 мая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что в России первый компонент вакцины получили 13,4 миллиона человек, а еще 9,4 миллиона человек прошли полную вакцинацию двумя компонентами. Всего в России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, проживали 146,2 миллиона человек.

Путин на том же совещании 6 мая заявил, что есть регионы, где темпы вакцинации и тестирования снижаются. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил. Для того, чтобы темпы вакцинации не снижались, Путин предложил устроить мобильные пункты, где можно сделать прививку, в том числе и в дачных поселках.

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на источники в российском правительстве сообщал, что по неофициальной статистике в России началась третья волна коронавируса. В России дни между майскими праздниками были объявлены нерабочими для того, чтобы снизить распространение коронавируса.

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