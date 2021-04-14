Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA

Число новых заражений коронавирусом в Израиле упало ниже отметки в 200 случаев за день, а доля положительных тестов на COVID-19 сократилась до рекордно низких 0,3%, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные минздрава страны от 14 апреля. Ранее Израиль зафиксировал, что общее число активных случаев заболевания коронавирусом в стране снизилось до 3890 — это самый низкий показатель с июня 2020 года. Быстрое снижение числа заболевших продолжается с 5 февраля — тогда зафиксировали 84 784 активных случая COVID-19.

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Израиле за день

После того, как в январе 2021 года благодаря соглашению с компанией Pfizer Израиль начал вакцинировать население быстрее всех в мире, вакцину получили уже 5,3 миллиона человек — более половины жителей. Еще 830 тысяч человек переболели коронавирусом — это означает, что уже примерно 68% населения страны могли в той или иной форме получить иммунитет к заболеванию, отмечает «Би-би-си».

Достижение страной коллективного иммунитета может быть «единственным объяснением» того факта, что число случаев заболевания продолжало снижаться даже после начатого в феврале постепенного снятия локдауна в Израиле, приводит «Би-би-си» слова профессора Эяль Лешема, главы Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы страны. В пользу этого говорит и то обстоятельство, что число случаев заболевания падает во всех возрастных группах, включая несовершеннолетних — даже несмотря на то, что детей младше 16 лет не вакцинируют, заметил он.

О том, что страна, возможно, достигла «своего рода коллективного иммунитета», заявил и Эран Сегал, вычислительный биолог из Института науки Вейцмана, который считается ведущим экспертом по коронавирусу в Израиле: он руководит научной группой, которая анализирует данные для местного минздрава.

Если это так, Израиль может стать первым государством в мире, достигшим рубежа коллективного иммунитета, добавил он.

Почему израильский эксперт не уверен до конца

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Не способствовало росту заболеваемости и то, что недавно люди массово собирались вместе, чтобы отпраздновать Пурим и Песах, констатировал Сегал. Число заболевших падает даже несмотря на то, что в стране доминирует гораздо более заразный «британский» вариант вируса: по данным минздрава, с февраля 2021 года на него приходится более 90% выявленных случаев заболевания в Израиле.

На этом фоне Израиль продолжает ослаблять коронавирусные ограничения: еще 21 февраля правительство предоставило вакцинированным гражданам доступ в спортивные и тренажерные залы, бассейны, гостиницы и учреждения культуры при условии наличия у них специального документа о вакцинации — так называемого «зеленого паспорта». 8 апреля власти объявили, что на открытом пространстве теперь могут собираться до 100 человек, а в помещении — до 20 человек. Культурным институциям разрешено принимать до 750 человек с «зелеными паспортами».

13 апреля минздрав сообщил, что снимет и часть ограничений на работу системы образования: преподаватели смогут свободно перемещаться между классами и школами. Ожидается, что в апреле будет отменено и все еще действующее требование носить маски на улицах, пишет The Times of Israel.

Наконец, 14 апреля власти страны объявили, что с 23 мая снова открывают Израиль для иностранных туристов — на первом этапе только для ограниченного их числа и только для тех, кто уже вакцинирован. Туристы должны будут сдать анализ на коронавирус перед посадкой на самолет, а еще один — вместе с серологическим тестом, доказывающим наличие у них антител к вирусу — по прибытию в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. «Пришло время использовать преимущество Израиля как безопасной и здоровой страны для восстановления экономики Израиля и его туризма, а не экономики других стран», — заявила министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн.

В заявлении минздрава не уточняется, вакцинация какими препаратами даст возможность въехать в страну: ведомство пообещало, что «официальный документ, содержащий все подробности», появится в ближайшие дни.

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Петр Лохов