Путин предложил устроить мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах

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Президент РФ Владимир Путин для ускорения вакцинации от новой коронавирусной инфекции предлагает создать мобильные пункты в садоводческих товариществах и дачных поселках.

«Нужно просто этим заняться, и заняться как можно быстрее, особенно, если коллеги видят, что эти темпы вакцинации и тестирования у них снижаются», — заявил Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Без всяких сомнений — и объемы тестирования должны сохраняться, и объемы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде», — подчеркнул президент РФ.

Путин также отметил, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось оправданным, «но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах».

Массовая вакцинация от нового коронавируса всех желающих старше 18 лет началась в России с 18 января.

6 мая на совещании с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что в России первый компонент вакцины получили 13,4 миллиона человек, а еще 9,4 миллиона человек прошли полную вакцинацию двумя компонентами.

Всего в России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, проживали 146,2 миллиона человек.

В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» (о ее регистрации объявили 6 мая). Все зарегистрированные вакцины, кроме «Спутника Лайт», двукомпонентные.

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