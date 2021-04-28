Bloomberg: неофициальная статистика правительства говорит о начале третьей волны коронавируса в России

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Неофициальная статистика правительства России говорит о том, что в стране началась третья волна коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

О начале третьей волны свидетельствует, в частности, то, что в Москве шесть дней подряд выявляли больше двух тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. Среднее число заражений в городе за семь дней достигло максимума с января.

Кремль пытается сдержать третью волну, стараясь не вводить ограничения для россиян, но ситуацию осложняет то, что население не спешит прививаться. Частично это связано со скептицизмом по отношению к вакцинам, частично — с отсутствием страха перед вирусом на фоне заявлений властей о том, что Россия успешно справляется с пандемией, пишет Bloomberg.

Обновление 13:00 мск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bloomberg, сказал журналистам, что неофициальной статистики правительства не существует. «Никакой „второй бухгалтерии“ нет и быть не может на этот счет», — заявил Песков. Он отметил, что в России нет третьей волны коронавируса.

27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 12 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Из них 7,7 миллиона прошли вакцинацию полностью.

Ранее Голикова говорила, что для достижения коллективного иммунитета прививку должны получить 69 миллионов россиян. По ее словам, привить такое количество людей удастся к сентябрю.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил выходными дни между майскими праздниками. Об этом попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пояснившая, что на майских праздниках россияне ездят на дачу и обратно.

В то же время Попова заявила об отсутствии «каких-то очень опасных» тенденций развития эпидемии коронавируса в России.

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