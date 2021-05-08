Дрон «Инженьюити» впервые перелетел на Марсе на новое место

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Вертолетный дрон «Инженьюити» совершил пятый полет в разреженной атмосфере Марса и впервые перелетел на новое место на поверхности планеты, сообщает NASA.

Полет прошел 7 мая. Он начался в 15:26 по североамериканскому восточному времени (22:26 мск) и продолжался 108 секунд. «Инженьюити» пролетел 129 метров в южном направлении, поднялся на рекордную высоту 10 метров и сделал цветные фотографии перед посадкой. Предыдущие четыре полета дрон завершал на месте старта.

Марсоход «Персеверанс», с февраля исследующий Марс, сфотографировал дрон «Инженьюити» во время его пятого полета.

NASA также сообщает, что во время четвертого полета «Инженьюити» 30 апреля ровер «Персеверанс» впервые записал на аудио звук лопастей дрона. Специалисты опасались, что запись не получится из-за разреженной атмосферы на планете. «Это очень хороший сюрприз. <…> Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», — сказал профессор французского университета ISAE-Supaero в Тулузе Давид Мимун, чей комментарий приводит NASA.

NASA Jet Propulsion Laboratory

Вертолетный дрон «Инженьюити» — первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат. Он прибыл на планету в феврале вместе с ровером «Персеверанс». Свой первый полет «Инженьюити» совершил 19 апреля, поднявшись на высоту трех метров.

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