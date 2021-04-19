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Американское космическое агентство NASA успешно запустило вертолетный дрон «Инженьюити» — первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат.

Прямой эфир, в котором инженеры NASA анализируют данные, получаемые с Марса NASA

Конечно, по земным меркам полет получился не слишком впечатляющим: «Инженьюити» поднялся над поверхностью чуть более, чем на три метра, и провел на этой высоте около 30 секунд. Но! Важно учитывать, что дрон отрабатывал технологию полета в разреженной марсианской атмосфере. Ее плотность приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле. Именно поэтому «Инженьюити» оснащен двумя углепластиковыми винтами диаметром 120 сантиметров (и по той же причине они очень быстро вращаются).

В дальнейшем аппарат будут использовать для разведки маршрута и фотографирования марсохода «Персеверанс» со стороны. Впереди у «Инженьюити» еще четыре тестовых полета, при этом дрону предстоит подняться еще выше над поверхностью и провести в полете еще больше времени, чем во время первой попытки.

Увы, запись первого полета «Инженьюити» будуе доступна лишь через пару дней — из-за задержки в передаче данных между Землей и Марсом, вызванной огромным объемом передаваемой информации, у NASA не получилось запустить прямой эфир.

Тень «Инженьюити» во время полета NASA

Как полет «Инженьюити» выглядит на графике NASA

Полет «Инженьюити» в небольшой гифке

Чем хорош «Персеверанс»

NASA отправляет на Марс новый ровер — «Персеверанс». Он еще круче, чем «Кьюриосити», и у него есть настоящий дрон!

Чем хорош «Персеверанс»

NASA отправляет на Марс новый ровер — «Персеверанс». Он еще круче, чем «Кьюриосити», и у него есть настоящий дрон!