Марсоход «Персеверанс» впервые в истории смог получить кислород из атмосферы Марса

Сотрудники NASA впервые получили кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа, сообщается на сайте американского космического ведомства.

20 апреля ровер «Персеверанс», с февраля исследующий Марс, переработал углекислый газ в кислород с помощью экспериментального аппарата , установленного на борту планетохода.

После двух часов подготовки MOXIE начал вырабатывать кислород со скоростью шесть граммов в час. В ходе первого эксперимента специалисты NASA получили 5,4 грамма кислорода, которого хватило бы для дыхания в течение 10 минут. В целом же MOXIE способен вырабатывать до 10 граммов кислорода в час.

Замглавы научного директората NASA Джим Рейтер назвал эксперимент «важным первым шагом в переработке углекислого газа в кислород на Марсе». «Мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе», — сказал Рейтер. По его словам, кислород важен как для дыхания людей, так и для получения ракетного топлива. «В будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой», — подчеркнул он.