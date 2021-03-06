Ровер «Персеверанс» проехал первые шесть с половиной метров по поверхности Марса. И показал, как шевелит колесами

Марсоход «Персеверанс» 4 марта впервые после посадки на Марс в феврале проехал по поверхности планеты, сообщает NASA.

Первая поездка шестиколесного марсохода массой более тонны продолжалась 33 минуты. За это время ровер проехал шесть с половиной метров: сперва он преодолел около четырех метров, затем развернулся на 150 градусов влево и проехал назад еще два с половиной метра.

Перед поездкой ровер проверил рулевое управление и пошевелил колесами. Кадры первых движений марсохода опубликовали в твиттере миссии.

Одна из бортовых камер ровера сняла следы, которые «Персеверанс» оставил на поверхности Марса.

Как отметила инженер NASA Анаис Зарифьян, первая поездка ровера прошла «невероятно хорошо». По ее словам, марсоход показал себя лучше, чем во время испытаний на Земле. Она назвала первую поездку «огромной вехой» для миссии «Персеверанс». «Теперь мы уверены, что наша система привода готова к работе, способна доставить нас туда, куда нас поведет наука в течение следующих двух лет», — сказала Зарифьян.

Специалисты NASA в ходе прямой трансляции, посвященной первой поездке ровера по Марсу, представили компьютерную симуляцию того, как «Персеверанс» ехал по планете.

NASA Jet Propulsion Laboratory

В будущем, когда подготовительные работы завершатся и «Персеверанс» начнет выполнять научные задачи, он будет регулярно проезжать более 200 метров в сутки.

В ночь на 19 февраля ровер «Персеверанс» в автоматическом режиме сел на Марс в районе кратера Езеро. После этого марсоход отправил на Землю первые фотографии, сделанные им на планете, а также аудиозапись со звуками марсианского ветра. В следующие два года ему предстоит проехать около 15 километров до нескольких скальных образований в поисках свидетельств существовавшей на планете жизни.

Фотография Марса, снятая одной из двух камер Mastcam-Z, установленных на ровере. 1 марта 2021 года

Фотография Марса, снятая одной из двух камер Mastcam-Z, установленных на ровере. 2 марта 2021 года

Александр Бакланов Фото в анонсе: NASA