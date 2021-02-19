NASA запустило сервис, в котором можно сделать фотографию на Марсе. Судя по всему, планета уже принадлежит котам

Человечество уже колонизирует Марс — и не последнюю роль в этом играют фотографии кошек и член Сената США от штата Вермон Берни Сандерс. Вот в чем дело: американское аэрокосмическое агентство (NASA) запустило генератор изображений, позволяющий почувствовать себя исследователем Марса.

Пользователи могут зайти на сайт агентства и выбрать один из нескольких доступных фонов: есть марсианские пейзажи, ракета Atlas, марсоход и командный центр. Далее нужно загрузить свои картинки — и все, готово, вы на Марсе! Ну или стоите с важным видом в командном центре. Получившиеся коллажи можно найти в соцсетях по хэштегу #NASA. Вот те, что понравились нам:

Запуск генератора изображений приурочен к успешной посадке ровера «Персеверанс» на Марс, состоявшейся в ночь на 19 февраля (все проходило в автоматическом режиме). Находившиеся на Земле участники проекта описывают посадку ровера как «семь минут ужаса».

Посадка ровера «Персеверанс» на Марс Meduza