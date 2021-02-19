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Посадка ровера «Персеверанс» на Марс. Аплодисменты и первое фото
1 минута
11:38, 19 февраля 2021
Ровер «Персеверанс» в ночь на 19 февраля сел на Марсе. Посадка аппарата происходила в полностью автоматическом режиме, и участникам проекта на Земле пришлось пережить «семь минут ужаса», пока ровер снижал скорость и выбирал подходящий участок для посадки. Все прошло благополучно! «Персеверанс» уже прислал первое фото с поверхности Марса. Впереди еще очень много интересного — например, полет дрона-вертолета (!), который «Персеверанс» привез на Марс. Посадку ровера оценили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, их можно только приветствовать», напомнив, что и у России есть «собственная амбициозная программа по освоению космоса» (
цитата по ТАСС
).
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