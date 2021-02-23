Надоело слушать треп в клабхаусе? Послушайте лучше, как звучит Марс

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видео посадки марсохода «Персеверанс» 18 февраля, снятое камерами самого аппарата в высоком качестве, а также аудиозапись с поверхности планеты — сделанную уже после посадки.

Один из встроенных микрофонов ровера записал звук 20 февраля, спустя два земных дня после начала миссии. На записи слышны порывы марсианского ветра. Изначально планировалось, что встроенные микрофоны ровера запишут звук также во время самой посадки, но сделать это все-таки не удалось — NASA не поясняет причину поломки.

Зато видеозапись посадки прошла в полном соответствии с планом: на ней можно впервые увидеть, как в реальности работает система «небесного крана», с помощью которой марсоход мягко опускается на поверхность планеты на тросах, как срабатывает парашют, как отбрасывается нижний защитный экран. Также на видео можно рассмотреть другие подробности сложного процесса посадки, ранее доступные только в виде компьютерных анимаций. Ролик сопровождает синхронизированная аудиозапись из Центра управления полетом.

Торможение и спуск «Персеверанс», снятые с нескольких камер Meduza

Видео начинается с момента, когда аппарат уже вошел в атмосферу Марса и начал снижение, а его скорость составляет около 5580 метров в секунду. Поначалу камеры закрывает нераскрытый парашют, который затем видно снизу. После этого от ровера отделяется нижний защитный щит, с помощью которого проводилось торможение на самом первом этапе снижения, при входе в атмосферу Марса — его мы видим с камер, установленных на самом ровере. Спустя примерно 80 секунд, или два километра по траектории посадки, начинается маневр «небесного крана»: от ровера отделяется реактивный блок, который подвешивает сам ровер на тросах над поверхностью для максимально аккуратной посадки. При этом на записи с камер, установленных в нижней части ровера, видно, как реактивные струи поднимают пыль и мелкие камни в месте касания. Ролик завершается на словах оператора «Танго Дельта», которые обозначают сигнал касания (touchdown) поверхности.

Поверхность Марса, снятая с камеры, установленной в нижней части ровера NASA

Всего на спускаемом модуле было установлено пять обычных, не подготовленных специально для космоса видеокамер, записи с которых частично использованы в ролике: две на верхнем защитном щите, две на самом ровере — направленные вверх и вниз, и одна на «небесном кране». Задержка с публикацией роликов относительно их времени съемки связана с большим объемом информации, который ровер передал на марсианский спутник-ретранслятор и далее на Землю.

NASA

Скриншот высокого разрешения с видеосигнала камеры, установленной на «небесном кране». Видны тросы, удерживающие ровер над поверхностью, и кабель, соединяющий небесный кран с ровером. NASA

Александр Ершов