Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тоже следил за посадкой ровера NASA «Персеверанс» на поверхность Марса. Посадка прошла успешно, но Рогозин все равно отреагировал на эту новость ехидными твитами.

В первом посте глава «Роскосмоса» опубликовал отфотошопленный снимок, сделанный ровером — на нем Рогозин заглядывает в камеру «Персеверанса». «Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он.

Ко второму твиту Рогозин прикрепил картинку с марсианами, протестующими против прибытия американцев. Инопланетяне держат плакаты «Янки, отправляйтесь домой» и «Марс для Марсиан». «Потом пошли эти», — прокомментировал он.

Позже Рогозин без объяснения причин удалил оба твита. Однако глава «Роскосмоса» лайкнул комментарий к своим постам, в котором критиковали его чувство юмора.