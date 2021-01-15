Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин продолжает бороться с фейками: в этот раз он разоблачил авторов фотошопа, сделавших картинку с перечислением множества титулов Рогозина на двери его приемной.

«Сегодня друзья прислали вот такую „табличку“ якобы из моей приемной, которая распространяется в сети, — написал глава „Роскосмоса“ в твиттере. — Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской набережной». В реальности на двери приемной висит скромная табличка с его именем, фамилией и отчеством.

«Кому нужно распространять море фейков про „Роскосмос“ и меня лично, и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить», — пожаловался Рогозин, доктор философских наук, спецпредставитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в космосе, стрелок, поэт и автор песни «Рвем небо мы в клочья», которую можно послушать на сайте «Роскосмоса».