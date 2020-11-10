шапито
На сайте Роскосмоса теперь можно послушать песни на стихи Дмитрия Рогозина. Например, «Рвем небо мы в клочья». Сделайте это прямо сейчас!
Источник: Meduza
Глава SpaceX Илон Маск: запускает музыкальный лейбл Emo G Records и записывает рэп об умершей горилле Харамбе.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: запускает раздел «Песни о космосе» на сайте Роскосмоса с композициями Николая Расторгуева, Дениса Майданова, Эдварда Хачаряна и Андрея Ктитарева. Слова для этих песен написал сам Рогозин. А автор еще одной, «Время-вечность», — его жена Татьяна. Как тебе такое, Илон Маск!
Всего в разделе «Песни о космосе» можно найти 12 композиций. Среди них «Нас бьют, мы летаем», а также написанные Рогозиным «Рвем небо мы в клочья», «Не стреляй!» и «Над Россией».
«Над Россией»
«Рвем небо мы в клочья»
«Не стреляй!»
Бонус
В «Песнях о космосе» очень не хватает вот этого видео.