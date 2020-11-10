На сайте Роскосмоса теперь можно послушать песни на стихи Дмитрия Рогозина. Например, «Рвем небо мы в клочья». Сделайте это прямо сейчас!

Глава SpaceX Илон Маск: запускает музыкальный лейбл Emo G Records и записывает рэп об умершей горилле Харамбе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: запускает раздел «Песни о космосе» на сайте Роскосмоса с композициями Николая Расторгуева, Дениса Майданова, Эдварда Хачаряна и Андрея Ктитарева. Слова для этих песен написал сам Рогозин. А автор еще одной, «Время-вечность», — его жена Татьяна. Как тебе такое, Илон Маск!

Всего в разделе «Песни о космосе» можно найти 12 композиций. Среди них «Нас бьют, мы летаем», а также написанные Рогозиным «Рвем небо мы в клочья», «Не стреляй!» и «Над Россией».

«Над Россией»

Rogozin Dmitry

«Рвем небо мы в клочья»

Rogozin Dmitry

«Не стреляй!»

Rogozin Dmitry

Бонус

В «Песнях о космосе» очень не хватает вот этого видео.

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