«Стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день» 🔫 Дмитрий Рогозин показал, как стреляет по мишеням в тире. И это похоже на ответ Илону Маску

Глава SpaceX Илон Маск: заявляет, что собирается в течение ближайших четырех-шести лет отправить человека на Марс. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин: в тот же день выкладывает в фейсбуке тренировки по стрельбе из пистолета. И приговаривает: «Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее».

Правда, иногда практическая стрельба не создает рабочий настрой, а наоборот, доставляет неприятности. Так в 2015 году СМИ сообщили, что Дмитрий Рогозин случайно выстрелил себе в ногу во время тренировок в тире, из-за чего отправился в одну из московских больниц. Однако, по сведениям ТАСС, Рогозин якобы получил травму во время тренировки по гандболу.