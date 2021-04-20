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шапито

Первый в истории полет дрона на Марсе. Наконец-то появилось видео!

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19 апреля вертолетный дрон «Инженьюити» совершил первый в истории полет в атмосфере Марса. Летательный аппарат поднялся на три метра и провел на этой высоте 30 секунд. Почти сразу же в NASA получили первое фото, сделанное дроном во время полета, но видео пришлось ждать почти сутки - из-за задержки в передаче данных между Землей и Марсом, вызванной огромным объемом передаваемой информации.
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