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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, работают ли в администрации главы государства люди, известные как Александр Петров и Руслан Боширов.

5 мая журналист-расследователь Христо Грозев из проекта Bellingcat рассказал, что предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Мишкин (псевдоним «Александр Петров») и Анатолий Чепига (псевдоним «Руслан Боширов») перешли на государственную службу, став «важными представителями Кремля для разных регионов».

На вопрос РИА Новости, работают ли Петров и Боширов на Кремль, Песков ответил:

В целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента. Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием.

По версии властей Великобритании, Мишкин и Чепига участвовали в в английском Солсбери в 2018 году. По версии властей Чехии, эти же российские разведчики причастны к в 2014 году, из-за которых в апреле 2021-го из Праги выслали российских дипломатов.

Сами «Петров» и «Боширов» в интервью Маргарите Симоньян заявляли, что работают в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания.

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