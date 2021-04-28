Болгария заподозрила шестерых россиян в серии взрывов на военных складах Те же люди могут быть причастны к отравлению торговца оружием Емельяна Гебрева

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Брифинг представителя болгарской прокуратуры Сийки Милевой, 28 апреля 2021 года Прокуратура Республики Болгария / YouTube

Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность шестерых граждан России к четырем взрывам на военных складах, произошедших в стране в период с 2011 по 2020 год. Об этом на брифинге 28 апреля объявила пресс-секретарь генпрокурора Болгарии Сийка Милева.

По предварительным данным, целью взрывов было оружие, которое принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву и предназначалось для поставок в Грузию и Украину.

Первый случай произошел в селе Ловнидол 12 ноября 2011 года на складе компании EMCO. Два других взрыва зафиксировали в 2015 году в селе Иганово на складе «ВМЗ-Сопот». Четвертый произошел в районе города Мыглыж на складе завода «Арсенал», принадлежащем к числу стратегических объектов страны.

Каждому из взрывов предшествовал поджог на складе. По версии прокуратуры, это устраивалось для того, чтобы спровоцировать пожарную эвакуацию находившихся поблизости людей и персонала. После этого на складе дистанционно приводились в действие заложенные взрывные устройства. В результате всех четырех взрывов никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что каждый раз, когда в Болгарии происходили взрывы, в стране находились шестеро россиян, которые также могли быть причастны к отравлению Гебрева. Имена подозреваемых в прокуратуре не назвали.

В апреле 2015 года бизнесмен попал в больницу вместе со своим сыном и деловым партнером после ужина в одном из ресторанов Софии. Как установили медики, Гебрева и его спутников отравили фосфорорганическим веществом из класса «Новичок». Вскоре предпринимателя вновь госпитализировали с похожими симптомами. В феврале 2020 года прокуратура Болгарии предъявила обвинения в отравлении трем россиянам, которых считают сотрудниками ГРУ: Георгию Горшкову, Сергею Павлову и Сергею Федотову.

В расследовании The Insider и Bellingcat говорилось, что последний также участвовал в попытке отравления ядом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года. В этом преступлении Великобритания обвиняет предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова (как предполагается, настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига).

Ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации двух взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. На них также находилось оружие, принадлежащее Гебреву.

Как писали The Insider и Bellingcat, в чешской операции участвовали шесть человек. Руководил ей глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов. Кроме того, в ней были задействованы подчиненные Аверьянова Денис Сергеев и Егор Гордиенко, подполковник Николай Ежов, а также Петров с Бошировым. В Москве обвинения со стороны Праги называли абсурдными и безосновательными. Страны обменялись высылками дипломатов.