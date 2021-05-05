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Bellingcat: «Петров» и «Боширов» — больше не шпионы. Теперь они работают на Кремль

Источник: Novinky.cz

Предполагаемые сотрудники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные под псевдонимами «Александр Петров» и «Руслан Боширов» соответственно, получили повышение и теперь работают на Кремль. Об этом чешскому изданию Novinky.cz сообщил журналист-расследователь Христо Грозев из проекта Bellingcat.

«Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают в государственных службах. Они получили новую работу, потому что больше не могут работать как шпионы. Они стали важными представителями Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов», — сказал Христо Грозев.

Журналист пообещал в ближайшее время опубликовать подробную информацию об этом.

Александр Мишкин и Анатолий Чепига — предполагаемые сотрудники ГРУ России.По версии Великобритании, российские военные разведчики участвовали в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. По версии властей Чехии, Мишкин и Чепига также причастны к взрывам на складе оружия в чешской деревне Врбетице, из-за которых в апреле из Чехии выслали российских дипломатов.

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