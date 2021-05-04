«Россия 24» показала чеха, критикующего позицию Чехии в конфликте с Россией. Но не упомянула, что он работал на прокремлевские СМИ

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1 мая телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный». Он был посвящен последствиям обострения отношений между Чехией и Россией.

Одним из героев репортажа стал гражданин Чехии Милош . Он раскритиковал позицию Чехии в конфликте с Россией и обвинил чешские СМИ в «истерике». «Мы сейчас России докажем что? Что у нас мозгов никаких в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?» — заявил Флайшганс.

В сюжете сказано, что Флайшганс работает в чешской компании, имеющей представительство в России. При этом корреспондент Чешского радио в Москве Ивана Миленковичова обратила внимание, что раньше Флайшганс был корреспондентом российского государственного агентства «Россия сегодня».

В частности, в качестве пражского обозревателя «Россия сегодня» он участвовал в форуме «Ливадия — 2019», который проходил в Петербурге в декабре 2019 года. Редактором «Россия сегодня» он также назван в интервью, вышедшем на словацком сайте ExtraPlus в марте 2021-го, пишет « ».

В 2018 году Флайшганс участвовал в программе «Иностранности» на радиостанции «Москва FM». В эфире программы назвал себя журналистом и сказал, что ему необходимо знание русского языка, но не уточнил, где работает.

В середине апреля Чехия обвинила в организации взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. По версии чешских властей, взрывы были результатом операции против болгарского торговца оружием.

Чехия объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» (Великобритания обвиняла их в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери) и выслала ряд российских дипломатов. Россия ответила высылкой чешских дипломатов.

Сообщалось, что в ответ на действия Чехии Россия также рассматривает возможность запретить чешское пиво.

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