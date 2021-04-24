В ответ на высылку дипломатов Россия планирует ограничить импорт чешского пива

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Российские власти в ответ на высылку сотрудников посольства РФ из Праги рассматривают возможность ограничения импорта некоторых товаров чешского производства, в том числе пива. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника в госструктурах РФ, знакомые с обсуждением вопроса.

«Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

Импорт пива в РФ из Чехии в 2020 году составил более 38 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 10% в годовом выражении. В то же время эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что доля импортного чешского пива на российском рынке невелика. В основном, сообщили они, чешские сорта пива производятся в России по лицензии с использованием импортного сырья.

Среди других категорий товаров, импорт которых может быть ограничен, продукция машиностроения и комплектующие для автомобилей.

Чехия ранее в апреле выслала 18 россиян из-за взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. 22 апреля МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию пообещал ответить на «недружественные акции» западных стран. «Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким», — сказал он.