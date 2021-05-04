Гран-при «Артдокфеста» получил фильм «Тихий голос» о чеченском гее. Его показы в России отменили из-за угроз

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В Риге объявлены лауреаты международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который проходил в столице Латвии с 28 апреля по 3 мая.

Лучшим фильмом конкурса 2021 года был признан «Тихий голос» режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик. Эта картина рассказывает о бойце ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о том, что он гей.

Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский, снявший фильм «Гунда» о жизни свиньи.

Специальный приз жюри, в состав которого входили Антон Долин, Дита Риетума и Артемий Троицкий, достался картине «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык. Лента «Байконур. Вторжение» Дмитрия Громова и Ангела Ангелова удостоилась особого упоминания жюри.

Победителем конкурсной программы «Балтийский фокус» стал фильм «Тревожные воспоминания» Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признана Гедре Жицките за ленту «Прыжок». Также особого упоминания жюри удостоилась картина «Одна жизнь» Марии Стоните.

В России «Артдокфест» проходил в начале апреля — при значительном давлении со стороны властей и прокремлевских активистов. В Петербурге все показы были сорваны полицией и Роспотребнадзором, заявившем о нарушении действующих ограничений из-за пандемии коронавируса.

В Москве организаторы «Артдокфеста» были вынуждены снять с показа картину «Тихий голос» из-за поступавших в их адрес угроз. В день закрытия фестиваля активисты радикального движения SERB напали на основателя «Артдокфеста» Виталия Манского.

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«Они приговорены быть одни» Режиссер фильма «Тихий голос» рассказывает о своем герое — бойце ММА, который бежал из Чечни из-за своей гомосексуальности

Подробнее о фильме-победителе

«Они приговорены быть одни» Режиссер фильма «Тихий голос» рассказывает о своем герое — бойце ММА, который бежал из Чечни из-за своей гомосексуальности

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