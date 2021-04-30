Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова задержали после обыска. Он защищает ФБК и Ивана Сафронова

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Сотрудники ФСБ задержали главу правозащитного проекта «Команда 29», адвоката Ивана Павлова. У него идут обыски, пишет в фейсбуке его коллега Евгений Смирнов.

Как рассказал Смирнов «Медузе», силовики пришли к Павлову в шесть утра 30 апреля в гостиницу Mercurе в Москве, где он остановился. У дверей его номера в коридоре постоянно находятся два человека в штатском.

В телеграм-канале «Команды 29» сообщается, что обыски также проходят у IT-специалиста проекта Игоря Дорфмана. В его квартире в Петербурге выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

Кроме того, обыски ведутся у супруги Ивана Павлова и в офисе «Команды 29» в Петербурге.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что оперативные мероприятия проводятся «в рамках расследуемого уголовного дела», но не уточнил других подробностей.

Обновлено. Ивану Павлову вменяют статью 310 УК — «Разглашение данных предварительного расследования» (Наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, исправительными работами или арестом на срок до трех месяцев. Также Павлову грозит лишение адвокатского статуса).

«Команда 29» — сообщество юристов, которые специализируются на защите в судах обвиняемых в государственной измене, разглашении государственной тайны или шпионаже. Среди прочих адвокаты оказывали юридическую помощь журналисту Ивану Сафронову, ученому Виктору Кудрявцеву и бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан.

Также «Команда 29» представляет интересы структур Алексея Навального по делу о признании и штабов политика экстремистскими организациями.

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