Адвокат сообщил о секретном свидетеле в деле журналиста Ивана Сафронова

В деле журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, появился секретный свидетель. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

По словам адвоката, этот свидетель проходит в материалах дела под псевдонимом «Ландер». Павлов также сообщил, что, вероятно, следственные действия могут быть завершены в июне или июле.

Днем 2 марта суд продлил арест Сафронова еще на два месяца — до 7 мая. Журналист находится под стражей с 7 июля 2020 года.

По версии ФСБ, Сафронов в 2017 году (тогда он работал в «Коммерсанте») передал секретную информацию чешской разведке. При этом президент России Владимир Путин, которого спрашивали о деле журналиста, уверял, что обвинения связаны с его деятельностью на посту советника главы «Роскосмоса».

Сафронов не признает вину и считает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. В годы работы журналистом он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Следствие отрицает, что преследование связано с журналистской работой Сафронова. При этом следователи предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие своих источников.