Газета «Ведомости» и издание The Bell опубликовали копию постановления следователя ФСБ о привлечении журналиста и советника главы «Роскосмоса» в качестве обвиняемого по уголовному делу о госизмене.

В документе утверждается, что вменяемое Сафронову преступление — передача чешской разведке данных о военном сотрудничестве России со странами Африки и деятельности на Ближнем Востоке — произошло в 2017 году, то есть когда он работал в газете «Коммерсант». Никакие другие эпизоды дела, которые могли бы быть связаны с «Роскосмосом» (там Сафронов работает с мая 2020 года), в тексте постановления не упоминаются.

10 декабря Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, комментируя дело Ивана Сафронова, заявил, что оно не связано с журналистской деятельностью, а относится к периоду его работы в «Роскосмосе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сказал, что Путин оговорился.

Однако еще через неделю на пресс-конференции 17 декабря президент вновь связал дело Сафронова «с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в „Роскосмосе“ работал».

После этого Песков заявил, что президент оперирует информацией, полученной от следствия, но Кремль при этом готов ознакомиться с данными защиты Сафронова, которые «можно опубличить».

«Мы услышали заявление пресс-секретаря президента о том, что Кремль готов ознакомиться с материалами, которые мы можем сделать публичными. Надеемся, что в Кремле учтут этот документ», — заявил «Ведомостям» адвокат Иван Павлов.