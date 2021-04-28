В Москве задержали преподавательницу Анну Борзенко. На нее составили протокол за акцию 21 апреля по записям с камер наблюдения

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В Москве из-за в поддержку Алексея Навального задержали преподавательницу лицея № 1553 Анну Борзенко. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

На Борзенко составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ). Она находится в ОВД «Коньково», ее оставляют там на ночь до суда.

Ранее к Борзенко на протяжении нескольких дней приходили полицейские. Они просили ее пройти в отдел полиции для составления протокола, не присылая повестки. В итоге Борзенко пошла в полицию вместе с адвокатом. Там им показали видео с камер наблюдения во время акции 21 апреля. Как отметил адвокат, на записи не видно, что кто-либо перекрывает дорогу или что в этом участвует Борзенко.

Анна Борзенко — мать журналистов Александра и Андрея Борзенко, которые раньше работали в «Медузе».

На протяжении недели после акции в поддержку Навального 21 апреля сотрудники полиции задержали более ста человек по всей России. Более половины задержаний прошли в Москве.

Полиция пришла в том числе к политику Дмитрию Гудкову, а также к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды», RTVI и специальному корреспонденту «Медузы» Кристине Сафоновой. На Сафонову хотят составить протокол из-за акции.

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