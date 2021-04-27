Полицейские задержали более ста человек в течение недели после акции в поддержку Алексея Навального

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Сотрудники полиции на протяжении недели после в поддержку политика Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля, задержали 115 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Больше половины задержаний — 58 — зафиксированы в Москве. В Нижнем Новгороде задержаны 11 человек, в Перми и Хабаровске — по десять.

Задержанным обычно вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, или организацию несогласованного мероприятия путем поста в соцсетях.

В Москве сама акция впервые за последние месяцы обошлась без массовых задержаний: «ОВД-Инфо» сообщал лишь о 48 задержанных. По всей стране задержали почти две тысячи человек, из них более восьмисот — в Санкт-Петербурге.

27 апреля полиция приходила к спецкору «Медузы» Кристине Сафоновой, а также к корреспондентам «Дождя», RTVI, «Эха Москвы» и «Комсомольской правды», которые присутствовали на акции как журналисты, с редакционными заданиями и пресс-картами и были в жилетах с надписью «Пресса». Сотрудники полиции потребовали от них доказательств, что они находились на митинге по заданию редакций.

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