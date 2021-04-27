Корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову вызвали в полицию из-за работы на акции в поддержку Навального 21 апреля

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В Москве к специальному корреспонденту «Медузы» Кристине Сафоновой пришла полиция. Об этом сообщила сама журналистка.

Пришедший назвался участковым Евгением Решетняком. Согласно информации из открытых источников, человек с таким именем и фамилией работает в отделе МВД по московскому району Западное Дегунино.

Причина прихода полицейского пока неизвестна.

К Кристине Сафоновой едет адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Обновлено. Участковый созвонился с руководством, после чего ушел, передав Кристине Сафоновой, что ей «позвонят». Позднее с Сафоновой связались из отдела полиции по Молжаниновскому району Москвы. Ее попросили прислать документы, подтверждающие, что она присутствовала на акции протеста 21 апреля как журналист. Также ее вызвали в Молжаниновский отдел полиции на 28 апреля «для дачи объяснений».

27 апреля полиция пришла к корреспондентам «Дождя», «Эха Москвы» и «Комсомольской правды», которые работали на в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля в Москве. Кристина Сафонова также присутствовала на этой акции как журналист.