Полиция пришла к корреспондентам «Дождя» и «Эха Москвы» из-за акции в поддержку Навального

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Обновление. Полицейские также пришли домой к корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко. Как сообщил главред «Эха» Алексей Венедиктов, 21 апреля журналист освещал протестную акцию в Москве «в соответствии с редакционным заданием».

Полиция пришла домой к корреспонденту «Дождя» Алексею Коростелеву, сообщил телеканал на своем сайте.

Двое полицейских — участковый и сотрудник угрозыска — пришли к Коростелеву около 7 утра. Они сообщили, что на журналиста составят административный протокол об участии в акции протеста 21 апреля.

Коростелев сообщил редакции, что ему показали видео с акции, на котором он якобы присутствует, но журналист утверждает, что его нет на записи. «Дождь» уточняет, что в день акции журналист освещал протесты с редакционным заданием, пресс-картой и жилетом «Пресса».

Полиция увезла журналиста в ОВД «Левобережный», пообещав отпустить его через два часа.

21 апреля в Москве и других городах России прошли акции протеста, участники которых требовали допустить независимых врачей к политику Алексею Навальному, который находится в колонии. Он два месяца жаловался на боли в спине и ногах. На общероссийской акции протеста задержали 2040 человек.

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