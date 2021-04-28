Домой к Дмитрию Гудкову пришла полиция

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Политик Дмитрий Гудков сообщил, что к нему домой приходила полиция. Как рассказал Гудков в эфире «Дождя», полицейские сначала стучали в дверь квартиры, где находится жена политика Валерия Гудкова и их семилетний сын, а затем спустились вниз и звонили в домофон. Жена Гудкова дверь не открыла и в переговоры с полицией не вступила.

Цель визита полицейских пока неизвестна, заявил политик. Гудков предполагает, что приход полиции может быть связан с зимними акциями в поддержку Алексея Навального. В последней на настоящий момент акции, указал Гудков, он не принимал участия, так как находился в этот момент в Киеве.

Сотрудники полиции на протяжении недели после акции в поддержку политика Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля, задержали 115 человек, сообщало 27 апреля «ОВД-Инфо». Более половины задержаний прошли в Москве. Полиция, в частности, приходила к журналистам, работавшим на акции протеста, в том числе к спецкору «Медузы» Кристине Сафоновой.

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