Корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову повторно вызвали в полицию. На нее хотят составить протокол из-за акции 21 апреля

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова дала объяснения по поводу своей работы на в отделе МВД по Молжаниновскому району Москвы. Об этом редакции сообщила сама журналистка.

Ее сопровождал адвокат «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников. Сафонова пояснила полицейским, что присутствовала на акции как журналист, предоставила редакционное задание и другие необходимые документы.

После дачи объяснений Сафоновой вручили определение о вызове в отдел для составления протокола по административной статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ).

Накануне к Сафоновой пришел участковый. Позднее с ней связались из отдела полиции по Молжаниновскому району и вызвали для дачи объяснений.

27 апреля полиция также пришла к журналистам «Дождя», «Эха Москвы, «Комсомольской правды» и RTVI, которые работали в Москве на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального.

В течение недели после этой акции полицейские задержали более 100 человек в разных городах России. Больше 50 задержаний прошло в Москве. При этом в день самой акции в столице были задержаны лишь несколько десятков человек.

Читайте также

На митинге в Москве полицейские обошлись без массовых задержаний. Но пришли к протестующим и журналистам сразу после — силовикам помогла система распознавания лиц

Читайте также

На митинге в Москве полицейские обошлись без массовых задержаний. Но пришли к протестующим и журналистам сразу после — силовикам помогла система распознавания лиц