«Да зачем задерживать? Я же без машины, а там дождь» К спецкору «Медузы» Кристине Сафоновой пришел участковый. Но сам не понял, для чего. Ну, хотя бы поболтали

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Домой к специальному корреспонденту «Медузы» Кристине Сафоновой пришел районный участковый. Зачем? Сам не понял! Ведь ему ничего не сказали.

Полицейскому не объяснили, кто именно ему нужен, но отправили «как за бандитом». Уже на месте он выяснил, что, оказывается, руководство послало его к журналистке. Тогда он попытался выяснить у Кристины, не знает ли она, зачем его прислали: «Меня к вам начальник по району отправил. Никогда такого не было, представляете?»

Участковый позвонил начальнику и попытался выяснить, что ему делать. Тот взял номер журналистки, пообещал, что перезвонит, и положил трубку. Около 15 минут Кристина и участковый стояли в коридоре и просто общались. О том, что к журналистам приходит полиция после митингов, он узнал от Кристины. Это его поразило.

Вот как это происходит

На митинге в Москве полицейские обошлись без массовых задержаний. Но пришли к протестующим и журналистам сразу после — силовикам помогла система распознавания лиц Кажется, это новая тактика МВД

Вот как это происходит

На митинге в Москве полицейские обошлись без массовых задержаний. Но пришли к протестующим и журналистам сразу после — силовикам помогла система распознавания лиц Кажется, это новая тактика МВД

Участковый рассказал, что пошел в милицию, где работает уже 14 лет, «потому что не знал, чем заняться после школы». А еще он работал участковым в деревне, и там ему «было хорошо». Кристина попросила в случае задержания дать ей возможность переодеться. «Да зачем задерживать? — удивился участковый. — Я же без машины, а там дождь». В итоге, если что, договорились пойти пешком под зонтом.

Вскоре полицейский еще раз позвонил начальству. На него накричали, пообещав перезвонить журналистке «Медузы» — но нужно, чтобы она взяла трубку. «Да она адекватная», — поручился за Кристину участковый. А потом, уже закончив разговор с начальством, тихо прокомментировал: «***** [какая досада]». После этого полицейский пожаловался на «организацию труда», попрощался с Кристиной и ушел.

Вскоре журналистке позвонили из отдела полиции в Химках, где она никогда не жила (но информацию о ней прислали туда). По какой-то причине ее дело попало в этот отдел. Полицейские уточнили, была ли она на и в каком качестве — журналиста или участника? Кристина заявила, что на акции работала корреспондентом. Тогда ее попросили отправить снимки редакционного задания в WhatsApp. Жилет прессы, сказали, фотографировать не нужно. «Но потом, наверное, придется к нам в отдел приехать», — добавил сотрудник полиции.

По телефону Кристине пояснили, что участковый приходил, потому что материалы о ней перенаправили по месту проживания. Полиция хотела выяснить, действительно ли журналистка живет по указанному адресу, и взять ее контакты. Кристину вызвали на 28 апреля в отдел полиции по Молжаниновскому району Москвы «для дачи объяснений».

Максим Иванов Фото в анонсе: Vitalii Mikhailiuk / Shutterstock.com