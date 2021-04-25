Россия включила США в список «недружественных» стран

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Российские власти начали формировать список «недружественных» стран, которые не смогут нанимать на работу в свои дипломатические миссии сотрудников из России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <…> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке [„недружественных“ стран] фигурируют США», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

23 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом ограничил работу стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России, запретив им нанимать на работу «физических лиц, находящихся на территории РФ».

Ранее в апреле Мария Захарова сообщила, что власти России запретили США и Чехии нанимать граждан РФ на работу в свои посольства.

15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, включавшие среди прочего высылку из Вашингтона десяти российских дипломатов. Москва на это ответила зеркально, выслав десять американских дипломатов.

17 апреля Чехия выслала 18 россиян из-за взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, Россия ответила высылкой 20 чешских сотрудников. После этого МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.