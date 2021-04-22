Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов

Словакия вышлет трех сотрудников посольства России. Они должны будут покинуть территорию страны в течение семи дней. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает местная телерадиокомпания RTVS.

Решение о высылке дипломатов стало реакцией на последние события в Чехии, где власти обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах во Врбетице, пишет RTVS и издание Dennik N.

Деятельность троих россиян, которые покинут Словакию, распространялась «далеко за рамки обычных правил международной дипломатии», заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«В то же время Словакия подтверждает свою заинтересованность в построении отношений с Российской Федерацией, основанных на взаимном уважении», — отметил премьер-министр.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что ожидает «адекватной» реакции российской стороны.

Обновлено. «Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран», — заявил РБК глава пресс-службы посольства России в Словакии Владислав Куликов.

17 апреля Чехия обвинила в организации взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. По версии чешских властей, взрывы были результатом операции против болгарского торговца оружием.

Чехия объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» (ранее Великобритания обвиняла их в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери) и выслала 18 российских дипломатов.

Россия назвала обвинения в причастности к взрывам абсурдными и выслала из Москвы 20 чешских дипломатов. В ответ заявила о дальнейшей высылке дипломатов и сокращении российского посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве.

В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, обострившегося из-за закупки российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В начале апреля словацкий регулятор заявил, что пока не может одобрить «Спутник V» из-за недостаточного количества данных о безопасности и эффективности вакцины. Производитель «Спутника» потребовал от Словакии вернуть препарат.