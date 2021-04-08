РФПИ потребовал от Словакии вернуть поставленный в страну «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от властей Словакии вернуть поставленную в эту страну вакцину «Спутник V».
Как сообщается в твиттере «Спутника», соответствующее письмо властям Словакии было написано 6 апреля. РФПИ просит вернуть вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах, а основанием для возврата называет «многочисленные нарушения контракта».
В РПФИ также заявили, что тестирование «Спутника» проводилось не в сертифицированной лаборатории ЕС, и назвали это «саботажем».
Первая партия «Спутника» была поставлена в Словакию еще в марте. Решение о ее покупке принимал премьер-министр Игорь Матович. Он сделал это без консультаций с партнерами по коалиции, из-за чего ему впоследствии пришлось уйти в отставку.
Так как «Спутник V» официально не одобрен на уровне ЕС, для начала его использования в Словакии необходимо разрешение национального регулятора. 6 апреля регулятор сообщил, что пока не может одобрить «Спутник» из-за недостаточного количества данных о безопасности и эффективности вакцины.
Словацкое издание Dennik писало, что «Спутник», поставленный в страну, отличается от той вакцины, итоги испытания которой были опубликованы в научном журнале The Lancet. Производители «Спутника» назвали эту информацию фейком.