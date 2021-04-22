ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освободить Алексея Навального. Россия отказалась ее выполнять

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала власти России освободить политика Алексея Навального. Соответствующая резолюция опубликована на сайте ПАСЕ.

Навального призвали освободить «незамедлительно, но в любом случае не позднее» следующего заседания Комитета министров Совета Европы по правам человека. До тех пор ПАСЕ требует предоставить Навальному всю необходимую помощь.

В резолюции подчеркивается, что приговор Навальному по делу «Ив Роше», в связи с которым политик находится в колонии, был признан несправедливым Европейским судом по правам человека.

За резолюцию проголосовали 105 человек, против — 26 человек, 11 воздержались. Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что Россия «не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда».

В середине февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального. Минюст РФ ответил, что это «неисполнимо».

19 апреля ЕСПЧ уведомил Россию о рассмотрении по существу жалобы Навального на условия заключения. В связи с этим властям РФ были направлены вопросы по этому делу — в частности, о том, совместимы ли условия содержания Навального с его правом на жизнь и подвергался ли он жестокому обращению.